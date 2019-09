Omstreden Woerdense teckelfokkers veroordeeld in Hongarije: 81.000 euro boete

Dat meldt de rechtbank van Kaposvár. De fokkers hebben acht dagen de tijd om tegen deze uitspraak in beroep te gaan, heeft het Hongaarse Openbaar Ministerie aan het Tros-programma Opgelicht! laten weten.



Tegen moeder en dochter Van Zijl loopt ook nog een strafzaak in ons land vanwege dierenmishandeling. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorig jaar na klachten van klanten meerdere controles bij de Woerdense fokkers in Woerden uitgevoerd. Hierbij zijn diverse misstanden aangetroffen en zwaar verwaarloosde hondjes in beslag genomen.



Dit gerechtelijk onderzoek is naar verwachting eind van dit jaar afgerond. De woning aan Breeveld in Woerden waar de twee omstreden teckelfokkerijen waren gevestigd, staat te koop.