Omwonenden Hollandbaan willen hoog geluidsscherm tegen ondraaglijke verkeersherrie: ‘Dan pas rustig slapen’

Rondje langs de velden: Tuithof heeft kruisband afge­scheurd en Sportlust’46 treft oude bekenden

Voor ARC-aanvaller Jordi Tuithof is voetballen voorlopig geen optie. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. De Bodegraver viel onlangs uit in het duel met Jodan Boys. Dit en meer in Rondje langs de velden.

8 oktober