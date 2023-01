Onbestraft scheuren over de Hollandbaan kan niet meer: flitspaal gaat aan

Het is tijd voor minder houtkachels en open haarden in Woerden: ‘Houtrook is schadelijker dan diesel- en tabaksrook’

De Hollandbaan is een drukke doorgaande weg in Woerden. Het kruispunt met de Waardsebaan vormt een belangrijke schakel tussen Woerden zuidoost en Woerden noordwest. Er steken veel voetgangers en fietsers over, richting de sportvelden en basisscholen in Molenvliet.

Er zijn de afgelopen jaren ook meerdere ongelukken gebeurd. Volgens het OM is bewezen dat een flitspaal positieve invloed heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Dan wordt bekeken of een flitspaal langer noodzakelijk is.