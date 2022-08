Ondanks enorme drukte in buitenzwembaden, worden kaartjes volgend seizoen duurder: ‘Onontkoombaar’

Het is druk in de binnen- en buitenzwembaden. Het Knopenbad in Montfoort heeft dit jaar 1700 abonnementen verkocht. Dat is best veel. In de jaren voor de coronacrisis lagen de aantallen tussen 1300 en 1600 abonnementen, laat René Peters van het Montfoortse buitenbad weten. ,,Het gaat goed en het is druk.”