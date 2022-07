Ondanks fel protest van buurtbewoners komt deze noodschool toch op dít trapveldje

Vanuit de inventarisatie van mogelijke locaties in oktober 2010 bleven twee locaties aan het Meester Joekespad over die geschikt zouden kunnen zijn. Uiteindelijk is gebleken dat alleen de locatie ter plaatse van het verharde veld geschikt is, zeggen B en W. Daar is ruimte voor een gestapeld schoolgebouw plus schoolplein voor zeven groepen en peuteropvang.