Ondernemer Patrick is onduidelijkheid over Rembrandtbrug zat en komt in actie: ‘Ik kan nu niks’

Fotograaf belaagd: PersVeilig komt op voor journalis­ten die worden bedreigd of mishandeld

Freelancefotograaf Justin Egberts is tijdens zijn werk voor AD Groene Hart in Woerden afgelopen weekeinde belaagd en mishandeld door omstanders. Naast aangifte bij de politie doet hij ook een melding bij PersVeilig. Wat is dat voor instantie?

13:00