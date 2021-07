Onderwijspensionado’s: Voor deze docenten is het écht de allerlaatste schoolweek

Naam: Hennie Weeber (64) uit Alphen

School: Scala College in Alphen

In het onderwijs sinds: 1980. Begonnen als Aardrijkskundeleraar bij toen nog het Albanianae en sinds 2005 vestigingsdirecteur van inmiddels locatie Nieuwe Sloot.

Ik sta bekend om: Dat ik goed met mensen om kan gaan van verschillende rangen en standen.

Leukste moment in het onderwijs: Toen we in 2007 het nieuwe schoolgebouw betrokken. De school groeide explosief waardoor we met 27 nieuwe brugklassen en heel veel nieuwe docenten starten. Daar heb ik enorm van genoten.

Dit ga ik het meeste missen: De leerlingen en dierbare collega’s waar ik altijd ontzettend fijn mee hebt samengewerkt. Het was mijn taak om de juiste mensen op de juiste plek neer te zetten, maar ook dat is samenwerken.

Deze leerling zal ik nooit vergeten: Een leerling uit Ter Aar die ik thuis moest ophalen, omdat hij niet naar school wilde vanwege schoolangst. Zijn ouders kregen hem met geen mogelijkheid naar school, dus ik ben ‘m met mijn autootje thuis wezen ophalen. Stond-ie daar achter de gordijnen, maar uiteindelijk ging hij mee. Ik heb dat drie keer moeten doen en daarna is hij iedere dag uit zichzelf naar school gekomen.

Mijn grootste blunder: Ik heb een keer een docent Duits aangenomen en hoewel ik haar vooraf een proefles had laten geven, bleek al snel dat ze er absoluut niks van kon. Na drie weken hebben we met wederzijds goedvinden afscheid genomen.