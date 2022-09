Onderzoek naar glasvezel in buitengebied Vinkeveen

Wethouder Anja Vijzelaar is blij dat ook de inwoners van Westerheul en Zijderwaard in het buitengebied van Vinkeveen de mogelijkheid krijgen om voor snel internet te kiezen via glasvezel. ,,Online werken, gamen en allerlei privézaken regelen. Het is niet meer weg te denken. Een stabiele en snelle internetverbinding is hierbij belangrijk. Het is mooi dat de inwoners van deze wijken nu de keuze krijgen voor glasvezel.”