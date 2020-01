Ongevallen op A12 bij Reeuwijk en Woerden zorgen voor files

PvdA Tweede Kamer wil ophelde­ring minister over verhuizing bewoners Reinaerde: ‘Onaccepta­be­le druk’

6:05 Steeds meer partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de gedwongen verhuizing van de zeven bewoners van zorginstelling Reinaerde aan de Selma Lagerlöfweg in Woerden. Na SP, CDA, D66 en GroenLinks zegt nu PvdA-Kamerlid John Kerstens in vragen aan minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid, welzijn) dat de verhuizing een ‘onacceptabele druk’ legt op de bewoners.