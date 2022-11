Onzekerheid over gevolgen stikstofbesluit Raad van State voor bouwplannen in regio

De Ronde Venen zegt dat voor de korte termijn er geen gevolgen zijn. ,,Voor de projecten waarvoor nog geen vergunning is verleend of aangevraagd, houden we rekening met de extra tijd die het uitrekenen van de stikstofuitstoot kost. Als er sprake is van extra stikstofuitstoot bekijken we per project wat de gevolgen zijn’’, zegt een woordvoerster.

In Montfoort klinkt eenzelfde geluid. ,,Op dit moment hebben we in onze gemeente geen grote woningbouwplannen waarbij het vergunningstraject afgerond is (woningbouwplannen van twintig woningen of meer)’’, aldus een woordvoerster van die gemeente. ,,We kunnen op dit moment nog niets zeggen over de mogelijke vertraging bij realisatie van woonwijken of andere bouwplannen waarbij nog geen vergunning is verleend. Als er hiervoor al stikstofberekeningen zijn gemaakt, worden deze herzien.’’