Ook al zijn er volgens onderzoek bij Ferm Werk geen misstanden, daarmee is nog niet de kous af

Slachtof­fers grensover­schrij­dend gedrag bij Ferm Werk melden zich: ‘Seksueel getinte opmerkin­gen en handtaste­lijk­he­den kwamen veel voor’

Het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag bij werkverschaffer Ferm Werk groeit. ,,We moeten nu kijken hoe we het veiliger gaan maken.” Dinsdag is er in Woerden een extra raadsvergadering over deze kwestie ingelast.

5 februari