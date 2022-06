Ook hier steunt de VVD de boeren en roept landelijke partij op stikstofbeleid in lijn te brengen

‘Onze innovatieve boeren zijn wereldleider in landbouw met een lage milieubelasting. Ons land heeft de schoonste agrarische sector in de wereld: een mondiaal voorbeeld. We zijn trots op de boer. En we zijn geen ‘stikstofontkenners’: voor bepaalde cultuurlandschappen zoals heide en andere voedselarme plekken is een hoge stikstofdepositie inderdaad problematisch. Natuurdoelen moeten echter wel realistisch zijn en voor instandhouding is vooral beheer nodig zoals begrazing of afplaggen’, aldus een verklaring van de liberalen in Montfoort.