Ook Oudewater, Bodegraven en Zuidplas hebben nu anjerperk om oorlogsveteranen te eren

Steeds meer gemeenten in het Groene Hart laten perkjes met witte anjers aanleggen om oorlogsveteranen te eren. Zo zijn in Oudewater, Bodegraven en Nieuwerkerk (gemeente Zuidplas) afgelopen weekend zulke perkjes onthuld.

,,We staan graag stil bij hen die waar ook ter wereld voor onze vrijheid hebben gewerkt of gestreden”, zei de Oudewaterse burgemeester Danny de Vries zaterdag bij de officiële opening van het anjerperk op de hoek van de Oude Singel en Westsingel in Oudewater. Deze gemeente heeft besloten voortaan ook speciale onderscheidingen (veteran coin) uit te reiken aan veteranen.

In Bodegraven is sinds kort eveneens een anjerperk, in het rosarium. De kersverse wethouder Robin Kersbergen hierover: ,,Op verzoek van het Nationaal Comité Veteranendag hebben we dit perk aangelegd. We zijn de veteranen die in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wonen dankbaar voor het werk dat zij verrichten. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de dag zetten zij zich in voor onze vrijheid. Met de anjers zijn we ons daar vaker van bewust.”

Zaterdag was het Nationale Veteranendag. Alphen opende het anjerperk in het Burgemeester Visserpark al even terug, op 5 mei. In Nieuwveen is al langer een anjerperk, Woerden en De Ronde Venen willen het ook.

Volledig scherm Burgemeester Han Weber bij het witte anjerperkje in Zuidplas ter herinnering aan veteranen. © Gemeente Zuidplas