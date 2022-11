Ook Woerdenaren met een middeninkomen kunnen energievergoeding krijgen

Jacques Rozendaal, wethouder gemeente Woerden: ,,De energiecrisis en stijgende prijzen van boodschappen zorgen ervoor dat een steeds grotere groep mensen in geldproblemen komt. Ook mensen met een middeninkomen. Zij komen niet in aanmerking voor de andere regelingen, omdat ze een te hoog inkomen hebben. Bij de aanvullende energievergoeding kijken we in Woerden dus breder dan alleen het inkomen. Hiermee creëren we de mogelijkheid om ook inwoners met een middeninkomen te ondersteunen.”