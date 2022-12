Op steenworp afstand van lange winkelstraat en het station: dit klassieke herenhuis staat te koop

Het klassieke pand in het kloppende stadshart van Woerden stamt uit 1872, is verbouwd in 1918 en tussen 2006 en 2010 gemoderniseerd. De schilder is vorig jaar nog met zijn kwast fanatiek over het buitenwerk gegaan.

De nieuwe eigenaar heeft fraai uitzicht over het Exercitieveld en het Defensie-eiland en is slechts enkele passen verwijderd van de Rijnstraat, de langste winkelstraat van Woerden. Ook het NS station is in enkele minuten bereikbaar. In termen van een makelaar heet dat ‘een boeiende leefomgeving vol voorzieningen’.

Hagelwit

We praten over een beschermd gemeentelijk monument dat het zeker waard is om te bezichtigen als je voldoende pegels achter de hand hebt. De vraagprijs voor deze parel bedraagt een lieve 1.295 miljoen euro k.k. Eenmaal binnen stuit je op een kleurrijk geheel met een hagelwitte achtergrond. De inhoud van deze knusse woning met drie verdiepingen bedraagt maar liefst 1.023 kubieke meter. Dat maakt zelfs dubbele bewoning mogelijk.

Nostalgie voert de boventoon. Het souterrain telt twee verblijfsruimtes. Op de begane grond is een fraaie marmeren vloer aangebracht. Vervolgens passeer je een royale living en suite met originele schuifdeuren, kasten, een prachtige houten vloer, schouw en ornamentenplafond.

Woongenot

Via de royale landelijke keuken met diverse inbouwapparatuur, kom je uit op de serre met dubbele openslaande deuren naar de tuin. Trap op naar boven: de eerste verdieping telt drie ruime slaapkamers – eveneens met hoge plafonds – met balkon aan de voorzijde en over de volle breedte een balkon aan de achterzijde. Daarnaast een luxe badkamer met verlaagd ligbad, douchecabine en dubbel wastafelmeubel. Op de tweede verdieping ontwaren we een royale slaapkamer met apart zitgedeelte. Woongenot optima forma, zogezegd.

