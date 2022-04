Op zoek naar een uniek cadeau? In deze winkel vind je ‘brokkelkaarsen’ en kussentjes

Plafonds van 350 centimeter hoog en vloer van écht hout: dit ‘spannende’ huis staat te koop

Hoe breng je in een kantoorpand van een transportbedrijf weer de allure van het huis van de bovenmeester terug, wat de woning aan de Molenstraat in Zwammerdam ooit was? Laat dat maar aan Nel en Huib Verduyn over.

