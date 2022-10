Op zoek naar schattig poesje? Dit asiel kan kittens aan straatstenen niet kwijt (je kan kiezen uit 60 katjes)

Run op 11 miniatuur­tjes: Zorgen of mensen hun icoon kunnen bemachti­gen, terwijl de actie pas net gestart is

Ze zijn niet aan te slepen, de porseleinen miniaturen van iconische Woerdense gebouwen. De in totaal 11 miniatuurtjes zijn te bemachtigen via een spaaractie, die sinds 21 september loopt. Deze actie is speciaal opgezet vanwege het feestjaar Woerden 650.

17 oktober