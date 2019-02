Opgestapte teammanager: Alles is door Argon verkeerd aangepakt

De soap rond Argon is nog lang niet ten einde. Marcus de Jong, nu ex-teammanager, las vanochtend de woorden van Argon-voorzitter Ton Goedemoed in deze krant en verbaasde zich. Volgens Goedemoed waren de spelers ‘lovend’ over Van Niekerk, waarop de Mijdrechters onlangs zijn contract verlengden. ,,Er wordt gesteld dat er met de volledige spelersgroep is gesproken en op basis daarvan is besloten om het contract van Van Niekerk te verlengen. Er is maar met 3 spelers gesproken van de 24. Ik heb de technische commissie gewaarschuwd en aangeraden om ook met anderen te praten, zodat ze zouden weten wat er écht leeft in de groep. Dan waren er andere ideeën naar voren gekomen”, laat De Jong weten, die eerder niet naar buiten wilde treden, maar nu voor ‘zijn’ spelers wil opkomen.