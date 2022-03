Opkomst bekend: bekijk hier hoeveel procent van jouw gemeente heeft gestemd

De opkomstcijfers van het Groene Hart zijn bekend. In Zuidplas werd het minst gestemd, in Montfoort het meest.

Wat opvalt: in Waddinxveen lag het opkomstpercentage 8,9 procent lager dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Toen wist 61,2 procent van de kiesgerechtigden het stemlokaal te vinden. Dit jaar was dat 52,3 procent.

In Zuidplas stemde de minste inwoners van het Groene Hart. 50,7 procent van de inwoners die mochten stemmen deden dat. Tijdens de verkiezingen van 2018 lag dit aantal 7 procent hoger. In Gouda stemde 51,7 procent, 5,2 procent minder dan vier jaar geleden. In de Krimpenerwaard lag het opkomstpercentage het hoogst van de hele Goudse regio: 59,9 procent.

In Alphen stemde 53,3 procent van de kiesgerechtigden. In Kaag en Braassem lag dit aantal íets hoger: 53,8 procent. In Nieuwkoop vulde 56,8 procent van de mensen die dat mochten het stembiljet in. In Bodegraven-Reeuwijk ligt het percentage op 56,9

In de Woerdense regio ligt de opkomst hoger dan in de Goudse en Alphense hoek. In Montfoort stemde 65,5 procent van de inwoners, in Woerden 60,7 procent en in Oudewater 62,1 procent. In De Ronde Venen lag het opkomstpercentage als enige gemeente in de regio Woerden onder de zestig procent, namelijk: 59,6 procent.

Bekijk hieronder hoeveel procent van de mensen in jouw gemeente hebben gestemd.

