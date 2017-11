Opnieuw acht jaar cel geëist tegen verdachte speedbootdrama Vinkeveen

Arnoud H. moet alsnog voor acht jaar in de cel na het speedbootdrama van ruim drie jaar geleden in Vinkeveen. Dat eist het Openbaar Ministerie, dat vandaag tijdens het hoger beroep in Arnhem met exact dezelfde strafeis is gekomen als vorig jaar.

Bij het speedbootongeval op de Vinkeveense Plassen kwamen op 2 augustus 2014 de vrienden Ernst Noordijk (51) en Johan Koetje (42) uit Leusden om het leven. Zij stierven op het water in de boot waar zij met nog twee andere vrienden in het donker mee ronddobberden, nadat H. met zijn speedboot hun sloep ramde. De draaiende schroef van de speedboot werd de vrienden fataal.

Opnieuw zorgde de zitting gisteren voor veel emotie bij de volop aanwezige nabestaanden. Zij hoorden de verdachte, die aan het water in Vinkeveen woonde tijdens het ongeval, opnieuw verklaren dat hij zich naar eigen zeggen niet bewust was dat hij over een andere boot heen was gevaren. Ook ontkende hij dronken te zijn en zeer hard te hebben gevaren tijdens de gruwelijke klap.

Alcohol

Volgens getuigen voer H. wel degelijk hard over de Plassen, toen hij de sloep raakte. Zelf zou hij gedacht hebben dat hij een boei of stronk onder water raakte, waarna hij naar eigen zeggen snel wegvoer omdat een medepassagier door de klap was gevallen en onderzocht moest worden. De beschadigde boot werd uiteindelijk de volgende zondagmorgen aangetroffen, waarna H. werd aangehouden.

Net als in maart vorig jaar eiste het openbaar ministerie ontkenningen van H. acht jaar onvoorwaardelijke celstraf en de maximale ontzegging van de vaarbevoegdheid voor vijf jaar tegen de 52-jarige verdachte. Veel te hard varen, flink onder invloed van alcohol zijn en zonder licht varen was volgens de rechtbank in Utrecht vorig jaar uiteindelijk goed voor vier jaar cel. Ook zou de verdachte tonnen aan schadevergoeding moeten betalen aan de nabestaanden.