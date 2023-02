Opvallende toename van huiselijk geweld in Woerden: ‘Geweld achter voordeur minimaal te beïnvloeden’

Hart van Coos klopt sneller: komst langgewens­te ijsbaan in De Ronde Venen lijkt dichterbij dan ooit

Een ijsbaan waar je, als er geen vorst is, kunt skeeleren? Het jaren oude plan lijkt dichter bij uitvoering dan ooit. De gemeente onderhandelt over enkele mogelijke locaties. ,,Als dat rond is, kan er twee jaar later gesport worden’’, zegt Coos Brouwer.

7 februari