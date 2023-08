Ouderen kunnen hier eindelijk weer samen pannenkoeten eten, gemaakt door de burgemeester

indebuurt.nl Actrice Elise Schaap leert 'Uteregs praoten' in nieuw programma

Dakhoas, jochie, ágtelijke gladióól: binnenkort kun je op tv zien hoe actrice Elise Schaap het Utrechts dialect leert van Tineke Schouten en Claudia de Breij. Accenten leren is haar niet vreemd, ze speelde al een Brabantse in de hitserie Undercover en was een Roemeense internetbruid in Familie Kruys.