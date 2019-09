Ouders Anouk Hoogendijk: ‘Ze oefent net zo lang tot het goed is’

de gouden pollepel De Markies gaat in gevecht met verspil­ling van voedsel

13:22 De Markies in Woerden. Doordeweeks is dit het domein van de zakelijke eter. Zo te zien vindt dit restaurant het fijn als we het verrassingsmenu bestellen en is het een tegenstander van voedselverspilling. We eten onze borden braaf leeg.