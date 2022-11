Oudewater heeft geen plek voor noodopvang

Wordt het even te veel? Miranda en Ron springen bij als pleegou­ders adempauze nodig hebben

Hoe bevlogen pleegouders ook zijn, het opvangen van kinderen is soms een ‘uitdaging’. In Waddinxveen staan Miranda Maas (55) en haar man Ron (59) voor vijf pleeggezinnen klaar om het even van hen over te nemen als het moeilijk wordt.

7:00