Oudewater klopt aan bij provincie voor hulp, vier miljoen nodig voor grote renovatie

Dit Nederland­se bedrijf zorgt voor schoon drinkwater in Indonesië: ‘Er gingen elke maand miljoenen liters water verloren’

Oasen zorgt er niet alleen voor dat bij 800.000 huishoudens in onze regio 24 uur per dag drinkwater uit de kraan komt. Het drinkwaterbedrijf zet zich ook al jaren in voor de miljoen bewoners van de Indonesische stad Sragen. ,,Water drinken uit de kraan is hier nog Russische roulette.”

7:00