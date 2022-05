Oudste wethouder van het Groene Hart (77) gaat nog vier jaar door

Ze worden volgende week donderdag geïnstalleerd, tegelijk met Marieke Teunissen uit Renswoude , die namens de VVD zitting neemt in het college van b en w. Zij vervult de vrijgekomen zetel in van Bob Duindam die eind maart vertrok naar Lochem. Kok is met zijn 77 jaar de oudste wethouder van het Groene Hart . Kok is sinds 2017 wethouder in Oudewater.

De praktijk

Teunissen, Kok en Lont worden geen voltijdwethouders. Teunissen is met 0,95 fte de enige met een bijna die bijna een echte dagtaak krijgt. In de praktijk gaat het er anders aan toe. In een interview in het AD zei Kok in 2019: ,,Ik tel mijn uren niet, maar ik denk zo tussen de vijftig en zestig uur in de week. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.’’