Parkeerautomaat aan Plantsoen wordt gemaakt, maar wanneer?

Boa's met speedboot achter snelheids­dui­vels op de Singel aan: de wens is er, nu het geld nog

Om de toenemende overlast in de zomermaanden tegen te gaan op de Singel wil de gemeente Woerden eigen toezichthouders laten patrouilleren per boot. En eentje die hard kan, want klachten gaan vooral over te hoge snelheden waarmee door recreanten wordt gevaren in de binnenstad.

31 maart