Partij opknapfietsen brengt asielzoeker Martin in de problemen: grote vrees dat jong gezin uitgezet wordt

video Iemand stelde rare vragen in de werkplaats en toen werd asielzoe­ker Martin opgepakt: ‘Hij is verraden’

Hij was op weg naar zijn ‘werk’ bij Cheapassbikes in Montfoort, maar kwam nooit aan. De Armeense asielzoeker Martin werd donderdagochtend opgepakt door de politie. Fietsenmakers trokken boos naar het gemeentehuis met één prangende vraag: waar is onze Martin?

14:17