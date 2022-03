Pas op wanneer je het bos ingaat: broedseizoen is in aantocht

Veel mensen zoeken de natuurgebieden in de provincie Utrecht op, voor ontspanning en rust. Maar sinds corona is het in de bossen en op recreatieterreinen beduidend drukker geworden. Deze gebieden zijn echter ook ‘het thuis’ van de planten en dieren. Vooral in het voorjaar is de kraamkamer van moeder natuur kwetsbaar, klinkt het. In veel gebieden hangen daarom borden en spandoeken op met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.

Zorgen

De natuurorganisaties adviseren iedereen die wil gaan wandelen om voor vertrek de websites van de terreineigenaren te checken. Hier staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn vanwege het broedseizoen. Een andere tip is vooraf een blik te werpen op de Druktemonitor Utrecht. Dit is een online kaart waarop in één oogopslag te zien is waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht.