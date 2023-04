Pasen in Woerden: alles wat je moet weten

Nieuw zwembad later of geen Cruyff Court? Woerden moet schrappen om schulden­last omlaag te krijgen

Langer wachten op een nieuw zwembad in Woerden? Minder geld naar de dorpshuizen Schulenburch in Kamerik of Milandhof? Of toch maar geen Cruyff Court voor de jeugd? Dat zijn keuzes die de gemeenteraad krijgt voorgelegd om de enorme schuldenlast van Woerden te verminderen.