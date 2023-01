Peiling: tweederde wil helemaal geen windmolens in Woerden, de rest maakt het weinig uit waar ze komen

Brandvei­lig­heid parkeerga­ra­ge in centrum Woerden kan veel beter, aanpassing kost klauwen met geld

Verbetering van de brandveiligheid in parkeergarage Castellum laat nog wel even op zich wachten. De garage, in de binnenstad van Woerden, ontbeert een sprinklerinstallatie. Vooral vanwege de kans op brand in elektrische auto’s wordt die aanwezigheid wel belangrijk geacht, maar dat gaat (veel) geld kosten.

