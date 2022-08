Persfotograaf mishandeld en achtervolgd in Woerden: ‘Ze begonnen op mij in te slaan’

Fanatieke wandelaars lopen 200 kilometer in een kilt binnen 48 uur voor het goede doel

Vorig jaar wilden Ron en David Zaal in 24 uur 100 kilometer gaan wandelen voor het goede doel. Vanwege privéomstandigheden moesten de twee broers uit De Ronde Venen hun tocht helaas voortijdig staken. Dit jaar gaan ze in de herkansing en willen ze 200 kilometer gaan wandelen in 48 uur. Weer voor het goede doel.

18 augustus