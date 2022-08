Personeel NS gaat staken: mogelijk zelfs twee dagen (!) helemaal geen treinen in Groene Hart

De staking is een gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vorige week liep een ultimatum af dat de bonden aan NS hadden gesteld. Een laatste handreiking van het openbaarvervoerbedrijf wezen ze af, omdat die niet genoeg in de buurt van hun eisen kwam. De NS zegt in een reactie teleurgesteld te zijn als het tot acties komt. Volgens de NS zijn sommige cao-eisen van de bonden praktisch onuitvoerbaar. Het bedrijf wijst op de lastige financiële situatie bij NS als gevolg van de coronapandemie, die zorgde voor een daling van het aantal treinreizigers.

Gevolgen

Niemand weet nog wat de precieze gevolgen zijn. De treinen van Rotterdam of Den Haag via Gouda naar Woerden en Utrecht kunnen twee keer uitvallen. De ene keer omdat spoorpersoneel in de regio West het werk neerlegt en de andere keer omdat de collega’s in het Utrechtse dat doen. ,,Nadere precisering qua standplaatsen volgt op een later moment’’, is het enige dat vakbond FNV op dit moment zegt.