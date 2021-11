Peter wilde een boostervaccin, maar kreeg 'm niet: ‘Ze zitten daar duimen te draaien’

VOOR 'N PRIKKIE ‘Ik geloof niet in de huidige huizen­markt’: Susanne verkoopt haar gepimpte caravan waar ze in woonde

Meer dan een jaar geleden trok Susanne Staal haar huisdeur in Rotterdam achter zich dicht om een nieuw leven in haar caravan te beginnen. ,,De bedoeling was om rond te gaan trekken, maar dat liep anders.” Haar caravan staat te koop in Woerden.

10 november