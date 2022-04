Petra Doornenbal moet coalitie in Oudewater smeden

voor de heb Nicole is een van de beste bloemisten van Nederland: ‘Bloemen zijn het beste communica­tie­mid­del’

Pas vijftien jaar was Nicole Albertema en ze wist het zéker: ‘Ik ga later de bloemen in’. Op haar 21ste had ze in Utrecht al een eigen bloemenzaak. In Montfoort is haar naam verbonden aan de Bloemenboutique aan de Vrouwenhuisstraat.

5 april