Petra en Frank zijn de nieuwe beheerders van camping Batenstein: ‘Willen hier nooit meer weg’

Het is vrijdagochtend gezellig druk op camping Batenstein. Het is de eerste dag van het nieuwe kampeerseizoen. Dus veel vaste gasten richten hun plekje in, waar ze tot 1 november mogen vertoeven.



De afgelopen dagen is hun stulpje op wielen naar de camping naast het zwembad gebracht. Petra den Reijer en Frank van der Haring lopen over het terrein. Ze maken her en der een praatje, maken een grapje, groeten de gasten vriendelijk en steken de helpende hand uit waar nodig.