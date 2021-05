Petra wint bijna 19 duizend euro, zonder SBS-programma daadwerkelijk te winnen

Hilarisch. En nog best moeilijk. zo omschrijft Petra Beckers haar deelname aan het nieuwe tv-programma First & Last van SBS6. ,,Je wilt eerste worden, maar dat is hier juist niet de bedoeling.’’

Ergens tussenin eindigen dus, maar wel met een geldbedrag van 18.750 euro terug naar huis in Harmelen gaan. In het nieuwe SBS-programma dat vrijdagavond voor het eerst te zien was, moet je, anders dan de Engelstalige naam doet vermoeden niet de eerste en ook niet als laatste eindigen.

In de spelshow, gepresenteerd door Martien Meiland en Britt Dekker, moet je veel geluk hebben. In de eerste ronde zitten de deelnemers ergens in, dit keer een struik. Daar moeten ze uit komen, maar dus niet als eerste, maar ook niet als laatste. In een volgende ronde moesten ze een van thuis meegenomen bloemkool tonen. Deelnemers met de kleinste en de grootste vielen af.

In de slotronde moesten de drie finalisten een bedrag tussen de 0 en 125.000 euro opschrijven dat ze wilden winnen. Met de 18.750 euro zat Beckers tussen het hoogste (21.000 euro) en laagste (11.00 euro) in en won.

Gek mens

Ze heeft zich tijdens de opnames kostelijk vermaakt. ,,Ja, je mag wel zeggen dat ik een gek mens ben. Zoiets als dit past wel bij me.’’ Dat de uitzending met haar al gelijk de eerste aflevering zou worden van First & Last, wist ze niet. ,,Ik zat vier weken geleden in de derde opnamedag van de show. Een week geleden werd ik gebeld dat het vrijdag 30 april zou worden uitgezonden. Achteraf maar goed ook‘’, zegt Beckers. ,, We mochten natuurlijk niemand vertellen hoe het was afgelopen. En ik praat nogal graag, dus het kostte me best moeite om mijn mond te houden.’’

Bestemmingen voor het gewonnen bedrag heeft ze al. ,,Volgend jaar zijn mijn man en ik 25 jaar getrouwd. Het wordt nu een wat uitgebreider feest. En ik heb een heerlijke kleinzoon, die wordt niet vergeten.’’

