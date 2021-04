Pilot om jeugdbescherming effectiever te maken lijkt goed te werken

De jeugdbescherming in de gemeenten in Utrecht west is er eenvoudiger op geworden. Alles is er op gericht om gezinnen met problemen zo snel mogelijk te helpen. De situatie was stroperig en moest dus anders. Op papier ging de jeugdbescherming misschien goed maar in de praktijk raakte de jeugdbescherming steeds meer verstopt. Er werden veel meldingen gedaan waar de bevoegde instanties niet aan toe kwamen.

De gezinnen krijgen nu meer dan voorheen te maken met het lokale team van hulpverleners en in sommige gevallen met een combinatie van het lokale team en iemand uit de jeugdbescherming. Minder gezinnen krijgen te maken met alle stappen in de hele jeugdbeschermingsketen.

Minder belastend

,,Voor de gezinnen is het minder belastend en de veiligheid en de ontwikkeling van de kinderen blijft minstens op hetzelfde niveau als op de ‘oude’ manier”, wordt gesteld in de gemeentelijke evaluatie.

Bij een vermoeden van problemen werd vaak de politie gebeld. Vervolgens meldt de dienstdoende agent het aan Veilig Thuis, een organisatie waar iedereen terecht kan voor onveiligheid in en om huis. Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team (van een gemeente), het SAVE-team (voor jeugd tot 23 jaar) of door Veilig Thuis zelf.

Maar soms is onderzoek van Veilig Thuis nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Een onderzoek kan maanden duren en dan kan het probleem in het gezin met de ruziënde vader en moeder alsnog naar de gemeente verwezen worden. Ondertussen zijn de kinderen in dit gezin nog steeds bang voor de ruzies.

En dat kan anders. Iedere gemeente heeft een eigen team met jeugdhulpverleners die de buurt goed kennen, snel contact kunnen leggen met het gezin en de juiste wegen weten te bewandelen om hulp te regelen.

