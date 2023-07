Plan om stroompje in Rijnstraat op zaterdagen in ere te herstellen: ‘Vooral kinderen vinden het geweldig’

Buurt wil vervallen stamkroeg André Hazes slopen, maar commissie wil ‘uniek’ monument behouden

Omwonenden willen dat De Plashoeve in Vinkeveen, de voormalige stamkroeg van André Hazes, snel plat gaat. Maar als het aan de monumentencommissie ligt, blijft het inmiddels vervallen restaurant met hotel behouden. ,,De chaletstijl is uniek in de gemeente.”