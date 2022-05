Politie doet inval bij bedrijf in Oudewater; bedrijventerrein afgesloten

Rond het middaguur vielen meerdere teams van de politie een pand binnen op de hoek van de Wilgenweg en Kastanjeweg. ,,Dit deden we naar aanleiding van informatie die bij ons binnen was gekomen dat er op deze locatie iets aan de hand zou zijn”, vertelt een politieagent ter plaatse.

De locatie betreft een groot bedrijfspand met meerdere units waar verschillende bedrijven in zijn gevestigd, waaronder een autogarage en interieurbouwer. ,,We zijn bij meerdere bedrijven binnen gevallen, maar het is nog niet duidelijk of deze er ook allemaal iets mee te maken hebben”, zegt de agent.

Recherche

Heel de middag is onderzoek gedaan door onder andere de recherche, maar waarnaar precies is onduidelijk. ,,Woensdag komen we met meer informatie”, laat de politie weten.

Volledig scherm Onderzoek bij het pand aan de Wilgenweg. © AD

Twee nieuwsgierige medewerkers van een pand verderop komen buurten bij de politielinten. ,,We willen graag weten wat er aan de hand is”, zegt één van hen. ,,We kennen de buren hier en zien ze dagelijks. We kunnen altijd wel met ze lachen.”

Door het politieonderzoek was een deel van de Wilgenweg afgesloten voor al het verkeer. Hierdoor moesten onder andere klanten van de dierenwinkel aan het eind van de weg omrijden.

