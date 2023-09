Politie doet inval in drugspand: rondom gebouw hing een sterke chemische lucht

van wieg tot graf Walther was dertig jaar stapelver­liefd op Loes uit Oudewater: ‘Ze was ongeloof­lijk lief’

Loes Bakker uit Oudewater was dertig jaar geleden met haar baas Walther Kok op een congres in Canada. Daar sloeg bij beide getrouwde gemeenteambtenaren van Amsterdam de vonk over. ,,Ik ben altijd stapelverliefd op haar gebleven.”