Politie haalt 106 Woerdense hondjes weg in Hongarije

In een video van de Hongaarse politie is te zien hoe agenten de verwaarloosde hondjes in beslag nemen in een woning. De beestjes verkeren in een erbarmelijke toestand en zouden opgesloten zitten in reiskoffers. Ook waren de beestjes niet gechipt en hadden ze niet de benodigde papieren.

De eigenaren van de teckels, moeder en dochter Van Zijl, waren bij de inval aanwezig. Het is nog niet duidelijk of ze inmiddels ook in Hongarije wonen. De geruchten hierover werden de afgelopen weken wel steeds luider.

Eerdere controles

Afgelopen vrijdag kregen de kennels nog een controle van de gemeente. Toen was niemand thuis. De Woerdense kennels zijn al geruime tijd omstreden. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) haalde bij eerdere controles al 200 hondjes weg. Volgens woordvoerder Benno Bruggink was de inspectiedienst vooraf niet van de inval in Hongarije op de hoogte.

Facebookpagina

De Hongaarse politie kon een inval doen dank zij de hulp van onder meer de initiatiefnemers van de facebookpagina ‘Broodfokkers- handelaren moeten worden verboden’.

,,Wij werden benaderd door een vrouw in Hongarije die wat meer wilde weten over de kennels. Wij hebben haar toen de dossiers gestuurd die we hadden verzameld over de fokkerijen,'’ vertelt een van de initiatiefnemers van de facebookpagina, die niet met naam in de krant wil. Toen is het balletje gaan rollen.

Ook voor haar was het een verrassing dat de Hongaarse politie al tot actie is overgegaan. De Hongaarse politie kon nog niet reageren.

