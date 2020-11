Politie houdt zoekactie langs A12 in de hoop nieuwe aanwijzingen te vinden van schietincident

Lars’ (17) kamer is een georgani­seer­de bende: ‘mijn moeder denkt daar anders over’

12:01 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Elke week gaan we in gesprek met zo’n ‘groentje’ uit het Groene Hart. Vandaag: de competitief ingestelde Lars Pannebakker. Of hij nou met zijn vrienden aan het hartenjagen is of een potje waterpolo speelt, Lars wil winnen. ,,Het verschilt per spel, maar heel soms speel ik vals ja.”