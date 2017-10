Politie lost waarschuwingsschot in Woerden

Meeste brokken op A12 gemaakt bij Nieuwerbrug

30 oktober Twee aanrijdingen in een week tijd op de A12 bij Nieuwerbrug en Waarder. Het is geen uitzondering, blijkt uit cijfers. Vorig jaar was het in beide richtingen 98 keer raak, in 2011 waren het nog ‘slechts’ 71 aanrijdingen. Naar de oorzaak is het vooralsnog gissen, maar: „We zijn in de auto misschien met te veel andere dingen bezig.’’