Politiebureau Woerden korte tijd ontruimd wegens handgranaat

voor de heb Deze plantenwin­kel is een groene oase, en de eigenaar heet Anna Green (ja echt!)

10:00 Een groene oase openbaart zich plotseling aan de Goudse Zeugstraat. In één van de meest creatieve straatjes in het centrum is Dromen van Groen gevestigd. Eigenaresse Anna Green, what’s in a name, opende bijna twee jaar geleden de deuren van de lieflijke, unieke en vooral groene winkel.