Postzegels, kaarsvet en kapotte paraplu's? Jacqueline (59) hergebruikt álles en zo kun je haar helpen

En daarom opent de 59-jarige zaterdag 18 juni in de Duurzaamheidswinkel in hartje Woerden een recyclebar. Het idee achter dit milieu-initiatief? ,,Wat voor de een afval is, is voor de ander een grondstof. Hoe fijn is het als je iets niet bij het restafval hoeft te gooien maar er iemand anders blij mee kan maken,” zegt ze enthousiast.