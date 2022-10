Precies 350 jaar na de rampzalige brand slaan de vlammen wéér uit de kerktoren (voor de oefening)

De brandweer oefende met het blussen van vuur in een toren. Brand op hoogte is niet eenvoudig te bestrijden, zeker als de hoogwerkers maar tot 30 meter komen en de kerktoren minstens vijftig meter hoog is. ,,Wij gaan kijken of wij van binnenuit kunnen blussen. Ook wordt het redden van mensen in een toren dan geoefend”, vertelde Koos Dros van de Woerdense brandweer eerder in het AD.