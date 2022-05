‘Prepaid’ bankkaart voor Oekraïense vluchtelingen in Montfoort

Oekraïense vluchtelingen in Montfoort krijgen een ‘prepaid bankkaart’ waarop hun leefgeld (260 euro per maand per persoon en nog een wisselende woontoeslag) wordt gestort.

De gemeente heeft ervoor gekozen de bedragen alleen giraal te geven, maar bij banken kunnen de vluchtelingen (of ontheemde zoals Montfoort ze noemt) geen rekening openen, omdat die hun identiteit niet kunnen vaststellen. De Oekraïners zijn veelal uitsluitend in het bezit van een paspoort in het Cyrillisch schrift zonder biometrische kenmerken zoals bij Europese paspoorten.

Hierdoor wordt door de banken een verklaring van de Oekraïense ambassade in Nederland gevraagd voor het openen van een rekening. De bezetting op de ambassade, zegt de gemeente, is niet toegerust op de omvang van de vraag voor geheel Nederland. Doordat de wachttijd bij de ambassade omvangrijk is, is ter overbrugging overgestapt naar het verstrekken van prepaid-cards waarop giraal het geld wordt gestort.

In Montfoort verblijven inmiddels 103 Oekraïense vluchtelingen. Op drie plekken in Montfoort/Linschoten zijn of worden noodopvanglocaties ingericht: aan de Hoogstraat 23 en lJsselveld 20a te Montfoort en aan de Van Rietlaan 19 te Linschoten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.