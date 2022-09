Promsconcert belooft spektakel: ‘Het wordt een ervaring als op het Vrijthof in Maastricht’

,,Er zijn wel mensen die zeggen: ‘Kun je het wel echt met het Vrijthof vergelijken?’ Maar ik durf te beweren dat we erg ver komen qua beleving. We hebben voor dit jaar een grandioos koor staan, als orkest doen we ons uiterste best en we hebben geweldige solisten’’, prijst Banken, die als muzikant al jaren verbonden is aan Excelsior.