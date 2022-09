Protestvlaggen moeten half oktober weg zijn in Utrecht, anders worden ze weggehaald

update Gasleiding dichtge­draaid: ontruimde woningen Vinkeveen na uren vrijgege­ven

25 woningen in Vinkeveen zijn maandagavond ontruimd geweest vanwege een ‘flink’ gaslek aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Rond 21.30 uur meldde de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dat de gasleiding is dichtgedraaid en dat daarmee de bron van de lekkage is weggenomen. Na controle van de omgeving en de woningen op gasresten, is het gebied weer vrijgegeven.

29 augustus